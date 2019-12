Die Spekulationen über Putins Nachfolger

Bis 2024 läuft Putins letzte Amtszeit, und doch wird in Russland bereits über die Nachfolge spekuliert. Als Putin vor einer Woche in der Jahrespressekonferenz sagte, vielleicht könne ja die Verfassung geändert und bei den zwei erlaubten Amtszeiten das Wörtchen «hintereinander» gestrichen werden, war diese diffuse Antwort der am heftigsten debattierte Satz aus viereinhalb Stunden Auftritt.