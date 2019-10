Die Post drängt ins Geschäft mit Krankenkassen

Diese will der Post-Chef künftig erreichen. Cirillo denkt etwa an Beratungsgespräche für Reiseversicherungen oder Krankenkassen. «Unsere Mitarbeitenden sollen die Kunden bei einer ganzen Palette von Dienstleistungen beraten.» Die Poststellen sollten aber nicht in eine Versicherung, ein Reisebüro oder eine Arztpraxis verwandelt werden.

Höhere Briefpreise möglich

Laut Cirillo muss die Post auch in Zukunft den Grundauftrag garantieren, nämlich den sicheren Transport von Informationen für die Bevölkerung, für Unternehmen und Organisationen. In 15 Jahren werde dieser Transport zum grossen Teil digital stattfinden. Der Preis für das Verschicken von klassischen Briefen dürfte dann höher sein als heute. «Die Frage einer Preiserhöhung wird sich stellen. Aber nicht in den nächsten ein oder zwei Jahren», sagte Cirillo. Der Preis habe sich seit Mitte der Nullerjahre nicht erhöht. Das sei eine sehr lange Zeit.