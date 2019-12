Die Politiker-WG von Bern

Vor ein paar Jahren erzählte mir meine ältere Tochter von einem freisinnigen Jungpolitiker, der in ihrer Schule an einer staatskundlichen Veranstaltung aufgetreten sei. Andri Silberschmidt heisse der junge Mann, später hätten sie ihn im Ausgang gesehen, und er habe eine Runde ausgegeben. Er kämpfe um die Wahl in den Zürcher Gemeinderat, erzählte sie damals, und habe eine Gastrokette aufgebaut mit Poké, dem Gericht aus Hawaii mit rohem Fisch, Reis und Gemüsen. «Ein Geschäftsmann», sagte sie.