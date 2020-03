Die Lücken kriegt das Schauspiel

Die Sonne durchflutet das Dachzimmer an der Nägeligasse, die Stimmung ist gelöst. Soeben hat sich Cihan Inan hier in seinem Büro von einer kleinen Gruppe ein Theaterprojekt umreissen lassen, das in seiner letzten Spielzeit als Schauspielleiter bei Konzert Theater Bern (KTB) zur Uraufführung kommen soll. Anhand einer Übersicht, die Figuren und Handlung grob skizziert, spricht man über Botschaft und Titel des Stücks und darüber, welches Ensemblemitglied für welche Rolle infrage kommt. Details darf man in der Zeitung noch nicht verraten. Erst im kommenden Mai, wenn KTB zur Pressekonferenz lädt, um die neue Saison zu präsentieren, wird auch Cihan Inan seinen Spielplan offiziell vorstellen.