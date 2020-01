Geschlossene Eisbahn Weyermannshaus wird zum Politikum

Bigler weist darauf hin, dass mit dem angrenzenden Eishockeyfeld noch ein Feld intakt und gut bespielbar ist. Im Weyermannshaus kann also weiterhin «geschlöflet» werden: Das Eishockeyfeld steht Schulen und Öffentlichkeit weiterhin zur Verfügung.

Wie es in der Medienmittteilung des Sportamtes Bern weiter heisst, bestünden mit den Kunsteisfeldern der Ka-We-De und Postfinance-Arena gute Ausweichmöglichkeiten. Zudem erklärt Bigler, dass die Stadt Bern den Besitzerinnen und Besitzern von Saisonabonnements die Hälfte des Kaufpreises zurückerstatte, sofern sie das Abonnement bis Ende Januar 2020 an der Kasse der Kunsteisbahn Weyermannshaus zurückgeben.

Der Wahlkampf beginnt

Die FDP der Stadt Bern gibt sich mit diesen Erklärungen nicht zufrieden und nutzt die Sache für ihren politischen Wahlkampf. In einer Medienmitteilung kritisiert die Partei insbesondere die städtische Finanzpolitik von SP-Gemeinderat Michael Aebersold. Wie die vorzeitige Schliessung der Eisfläche zeige, seien die Sportanlagen in teils desolatem Zustand. Die Stadt sei gefordert, «eine Finanzpolitik zu betreiben, in welcher auf unnötige Konsumausgaben verzichtet wird, so dass die für die Investitionen benötigten Mittel freigespielt werden können».

Auch andere Sportanlagen sind in Bern derzeit nicht oder nur teilweise nutzbar. Das Lehrschwimmbecken im Hallenbad Hirschengraben ist aktuell geschlossen. Im Freibad Marzili musste der «Bueber» geschlossen und notsaniert werden. Das Becken des Freibades Weyermannshaus hatte jahrelang ein Leck. Die Wellenbadanlage im Freibad Ka-We-De musste phasenweise ausser Betrieb genommen werden. Die Schliessung des Publikumsfeldes im Weyermannshaus sei gemäss der FDP ein weiteres «unschönes Ereignis».