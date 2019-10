«Die Geografie des Weines verändert sich»

Wo steht die Weinwelt heute?

Sie ist so fit wie nie zuvor. Ich weiss nicht, ob sie genügend Geld verdient, aber die Standards waren noch nie so hoch. Und zwar punkto Technologie, Hygiene, Ausbildung der Winzer, punkto Wettbewerbsgeist, der manchmal an den von Sportlern erinnert, und Marketing. Das betrifft auch schon junge Weinaspiranten, die neu dazustossen. Ihr Wissen ist auf einem unglaublich hohen Niveau.

Heisst das, dass es heute sehr viele gute Wein gibt?

Ja, wobei natürlich immer die Gefahr der Uniformität besteht. Wenn ein Winzer den Wein für den Markt vinifiziert und ihn nicht als Resultat seiner persönlichen Überzeugung belässt, kann es sein, dass Regionalität und Einzigartigkeit dabei verloren gehen. Das Interessante am Wein ist ja, dass es eines der wenigen Produkte ist, das die Handschrift des Produzenten trägt und seinen Charakter beinhaltet. Leider beeinflussen heute die Richtlinien und Vorstellungen bestimmter mächtiger Verkaufskanäle 95 Prozent des Weingeschäfts – aber zum Glück findet man immer noch Ausnahmen. Eine andere beunruhigende Entwicklung ist die, dass etwas Limitiertes fast blindlings als etwas Qualitatives angesehen wird.

Wie meinen Sie das?

Man spricht nicht mehr über den Wein selber, sondern nur noch darüber, dass er limitiert erhältlich ist oder dass man ihn fast nicht finden kann. Dass hebt ihn für bestimmte Weinsammler automatisch auf eine höhere Stufe. Das hat natürlich einen Einfluss auf den Verkaufspreis, der künstlich nach oben schnellt.

Ihr erster Artikel erschien 1960 in der «Vogue» – wie war die Weinwelt damals?

Ganz einfach: Sie war eher klein und konzentrierte sich auf wenige klassische Weinbauregionen. Die Basisweine waren schrecklich und kaum geniessbar – man nannte sie auch «Vins ordinaires» – natürlich kosteten sie auch kaum etwas, aber gut waren sie nicht. Bordeaux, Burgund und die Champagne waren zentral. Italienischer Wein existierte bei uns nicht, und Spanien war für uns Sherry. Interessanterweise waren die Rieslinge von der Mosel absolut in. Ging man zu einem wichtigen Nachtessen, wurde meist ein deutscher Riesling serviert. Damals war Weingenuss auch noch stark klassenabhängig – eine britische Spezialität. Die Arbeiterklasse trank kaum Wein. Das hat sich glücklicherweise verändert. Heute trinken 75 Prozent der Engländer Wein.

Was hat seither die Weinwelt verändert?

Eine der wichtigsten Entwicklungen war die Akzeptanz der Weine der Neuen Welt, also aus Kalifornien, Südamerika oder Australien. Sie haben geschmacklich neue Dimensionen offengelegt, aber auch dafür gesorgt, dass man plötzlich begann, über Traubensorten und nicht nur über Herkunft zu sprechen. Denn auf dem Etikett der klassischen europäischen Weine steht der geografische Name und kaum die Traubensorte.