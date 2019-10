Die Feyenoord-Fans sind da – die Polizei markiert Präsenz

Feyenoord-Fans besammeln sich auf dem Bundesplatz. (Bild: Adrian Moser)

Hunderte Holländer waren gegen Mittag bereits in Bern unterwegs. Sie tranken Bier auf dem Bundesplatz, schlenderten durch die Stadt und skandierten Feyenoord-Parolen. Beim Bahnhof kontrollierten Polizisten in Kampfmontur die Personalien einiger niederländischer Anhänger. Bereits am Mittwochabend hatten holländische Fans in der Stadt Bern für Aufregung gesorgt.

Sichtbares Dispositiv

Die Kantonspolizei Bern hatte im Vorfeld angekündigt, sie werde «mit einem sichtbaren Dispositiv im Einsatz stehen, um Sicherheit und Ordnung grösstmöglich zu gewährleisten». Sie war im August wegen Ausschreitungen serbischer Fans in Bern in die Kritik geraten. Der Polizei wurde vorgeworfen, sie sei zu wenig präsent gewesen.

Die Stadtregierung bedauerte später die Vorfälle, wies aber Bernerinnen und Bernern eine Mitschuld zu. Passanten hätten die Serben mit dem Doppeladler provoziert.

Wachen bleiben zu

Um heute Donnerstag genügend Polizeipersonal zu Verfügung zu haben, schloss die Kapo Bern den Grossteil der Wachen im Kanton. Nur die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun sind am Donnerstag und Freitag geöffnet.

Feyenoord Rotterdam ist am Donnerstagabend zu Gast bei den Berner Young Boys. Es handelt sich um ein Gruppenspiel in der Europa League.

Feyenoord-Fans sind berüchtigt. Anfang 2015 nahm die Polizei in Rom über zwanzig von ihnen fest. (Foto: Yara Nardi)