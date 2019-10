Der Schock bei den Juden sitzt tief

Bleiben, oder auswandern?

Das Gefühl, dass der Antisemitismus in den letzten Jahren stärker geworden ist, teilen laut Umfragen die Juden in vielen europäischen Ländern, auch in der Schweiz. In Deutschland halten ihn 85 Prozent für ein «ziemlich grosses» oder «sehr grosses» Problem. Jeder zweite Jude hat in den vergangenen fünf Jahren selbst antisemitische Erfahrungen gemacht. Drei von vier deutschen Juden verzichten mittlerweile darauf, die Kippa in der Öffentlichkeit zu tragen und sich damit offen zu erkennen zu geben.

Noch schlimmer ist für viele das Gefühl, sich in Deutschland mit ihren Problemen weitgehend allein gelassen zu fühlen – trotz aller rituellen Solidaritätsbekundungen. So hat sich in den vergangenen Jahren unter den 200'000 Juden in Deutschland schleichend Unbehagen, Sorge und Angst ausgebreitet. Vor allem jüngere Jüdinnen und Juden fragen sich mittlerweile offen, ob man noch in Deutschland bleiben kann oder nicht besser nach Israel auswandern sollte.

Sigmount Königsberg, dessen Mutter das KZ Bergen-Belsen überlebt hat und der heute in der Stadt Berlin als Beauftragter gegen Antisemitismus wirkt, hat die Entwicklung kürzlich in ein Bild gefasst. Bis zu den 80-er Jahren seien die Juden in Deutschland buchstäblich auf gepackten Koffern gesessen. Nach der Wiedervereinigung habe man sich vor einem neuen Nationalismus gefürchtet – stattdessen habe sich die Lage mit der Zeit eher entspannt. «Da haben wir die Koffer ausgepackt und im Keller verstaut.» Doch in jüngster Zeit hätten sich immer mehr Juden bei der Frage ertappt: «Wo habe ich eigentlich diese Koffer hingestellt?»

Noch verlassen die Juden Deutschland nicht zu Tausenden – anders als in Frankreich, wo die antisemitische Gewalt schon länger wütet. Doch das braucht nicht so zu bleiben. Jeder Angriff auf Juden sei «ein Angriff auf uns alle», heisst es jetzt wieder. Aber dieses Bekenntnis teilt offenkundig nur ein Teil der Deutschen. Viele Vertreter der jüdischen Gemeinde beklagen vielmehr ein weitgehendes Desinteresse: Nahezu obsessiv erinnerten Deutsche an die ermordeten Juden und schämten sich für den Holocaust – die lebenden Juden jedoch hätten sie weder davor noch danach besonders interessiert. Nun, nach dem Angriff auf die Synagoge von Halle, können keine Worte, sondern nur noch Taten weitere Gewalt und weitere Angst verhindern.