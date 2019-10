Dieser Mann macht sich über die Linken lustig

In einem Punkt sind sich die meisten einig: Die Witze, die der deutsche Komiker Dieter Nuhr in seiner ARD-Sendung über die Klimaaktivistin Greta Thunberg machte, werden kaum in die Humor-Geschichte eingehen. «Ich bin gespannt, was Greta tut, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein», sagte Nuhr. Oder: «Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen.»