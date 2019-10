Der Befreiungsschlag in Kosovo ist geglückt

Aussenpolitisch wird der Druck auf die neue Regierung steigen, mit Serbien eine Lösung des Konflikts zu finden. Belgrad anerkennt Kosovos Unabhängigkeit nicht und unternimmt fast alles, um diese zu sabotieren. Gegen die feindliche Politik hatte sich die bisherige Regierung mit Strafzöllen auf serbische Produkte gewehrt. Seit einem Jahr ist der Dialog in Brüssel ausgesetzt.

Washington scheint entschlossen, einen Friedensvertrag zwischen den beiden Balkanstaaten zu vermitteln. Es gibt in der Trump-Administration Kräfte, die einen Gebietstausch unterstützen: Serbien soll den Norden Kosovos erhalten und im Gegenzug einen Landstrich in Südserbien an Pristina abtreten. Die Wahlsieger in Kosovo lehnen dies ab. Trump aber braucht einen aussenpolitischen Erfolg – wohl deshalb hat er letzte Woche völlig überraschend seinen umstrittenen Botschafter in Berlin zum Sondergesandten für Kosovo und Serbien ernannt.

Es ist ein Affront gegen das eigene Aussenministerium, das kurz zuvor einen erfahrenen US-Diplomaten zum Balkan-Emissär ernannt hatte. Die Europäer finden bisher keine gemeinsame Linie. Deutschland und Grossbritannien lehnen Grenzänderungen auf dem Balkan ab, aus Angst vor einer Kettenreaktion. Österreich und Frankreich sollen sich dagegen auf das Experiment einlassen. Kosovo bleibt auch in Zukunft im Powerplay der Grossmächte gefangen.