Der Anwalt und die «Bargeldmillion»

Die Anwälte waren erfolglos: Am Donnerstag verurteilte das Obergericht einen Berner Bauunternehmer sowie den früheren Pensionskassenchef von Carbagas zu Gefängnisstrafen. Der Verteidiger des Bauunternehmers hatte den Betrugsfall jedoch nicht von Anfang an begleitet: Sein Vorgänger musste während des langjährigen Verfahrens ausgewechselt werden. Der Grund dafür: Der Berner Anwalt war am Rande in die Geschäfte zwischen dem Bauunternehmer und dem Ex-Pensionskassenchef verwickelt.