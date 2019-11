In aller Stille schubladisierte der Kanton Bern am 30. Januar 2019 eine Aufgabe des Bundes, welche die zuständigen kantonalen Katastrophenexperten ohnehin für kaum umsetzbar hielten: die Vorbereitung der Evakuierung der Bevölkerung im Grossraum Bern oder auch Biel im Falle einer AKW-Katastrophe in Mühleberg. Dies zeigen nun «Bund»-Recherchen.