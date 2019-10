Friedliche Rojava-Demo in Bern

Schätzungsweise 2000 Personen demonstrieren am Samstag in Bern gegen die türkische Militäroperation in Nordsyrien. Die Kundgebung stand unter dem Motto «Solidarität mit Rojava». Mit dem Aufruf «In Rojava herrscht Krieg, dich betrifft es auch» fordern das Rojava Kommitee und Unterstützer Solidarität.