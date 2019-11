Das schwierige Erbe der Ära Doris Leuthard

Das hat die Postchefin Susanne Ruoff den Job gekostet, die Direktverantwortlichen mussten gehen, die blinde Revisionsgesellschaft verlor ihr Mandat, und die langjährige Departementsvorsteherin Doris Leuthard ist seit einem Jahr weg. Eine direkte Mitwisserschaft beim Subventionsbetrug, das konnte ihr auch die GPK-S nicht nachweisen, dafür fehlt das entscheidende Dokument, eben die Smoking Gun.

Was die Parlamentarier in ihrem Bericht schreiben, ist aber trotzdem bemerkenswert. So behält sich der Bund explizit vor, bei den verantwortlichen Mitarbeitern Schadenersatz zu verlangen und allenfalls die Boni zurückzufordern. Das ist gut so und steht im erfreulichen Gegensatz zu den Banken, wo auch bei Milliardenbussen niemand schuld ist. Warum allerdings die Revisionsgesellschaft KPMG nicht etwas von ihrem 4-Millionen-Jahreshonorar zurückgeben muss, bleibt unverständlich.

Unverständlich ist auch, dass all die Gremien, die dicke Berichte veröffentlichen, keinen Blick in die Zukunft werfen. Der grösste Bundesbetrieb steht nämlich gar nicht gut da. Im Gegenteil, der Postgewinn leidet an akuter Schwindsucht, und wenn keine Massnahmen ergriffen werden, drohen rote Zahlen. Das Poststellennetz ist defizitär, und die Hunderten Millionen Franken, die die Postfinance in den letzten Jahren einbrachte, fehlen wegen der Negativzinsen.

Auslandabenteuer sind nach dem Ausstieg aus Postauto France, der 19 Millionen kostete, tabu. Vom neuen Postchef Roberto Cirillo hat man noch nicht gehört, wie er dem begegnen will. Die zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga musste sich in letzter Zeit mit den SBB beschäftigen, dem zweiten Problemfall aus der Ära Leuthard. Es ist an der Zeit, dass sich der Gesamtbundesrat mit den Bundesbetrieben beschäftigt.