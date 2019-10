«Frauen sind von klein auf darauf getrimmt, anderen zuzuhören»

Es ist nicht ganz einfach, Christiane Funken zu unterbrechen, wenn sie in Fahrt ist. Die Soziologin hat einiges zu erzählen über Frauen, Männer und die Arbeitswelt. Von Letzterer behauptete sie vor drei Jahren in ihrem Buch «Sheconomy», sie werde in Zukunft weiblich sein. Auf die Frage, wann sie denn nun komme, diese weibliche Zukunft, lacht sie und sagt, so schnell werde es leider nicht gehen. Christiane Funken, 66, war Professorin für Medien- und Geschlechtersoziologie an der Technischen Universität Berlin. Sie forscht zu den Arbeits- und Karrierebedingungen von Frauen.