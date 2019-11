Das erste Buch Luca

Leider musste der sympathische Luca, der im letzten Mai am Eurovision Song Contest die sängerische Ehre der Schweiz verteidigte, darob allerlei Häme über sich ergehen lassen. Auf einmal schienen sich scharenweise entrüstete Bildungsbeflissene in den Kommentarspalten der Gratismedien einzufinden. «Achtung!!! Lesen gefährdet die Dummheit» oder «Hat ihm jemand Buchstaben-Suppe gefüttert?», besserwisserte es da.

So etwas hat der Uetendorfer nun wirklich nicht verdient, aber fragen kann man sich immerhin, was Luca Hännis Lehrerinnen und Lehrer eigentlich all die Jahre beruflich gemacht haben. Heute werden ja ganze Schulklassen regelmässig durch Bibliotheken geschleust, und ohne mindestens ein Buch kommt da kein Kind wieder heraus. Zu Hause werden dann Seiten gefressen und Bände verschlungen, und die Leserättchen führen sorgfältig Buch über ihren Lesefortschritt, schon wieder zehn Seiten geschafft, bravo, das gibt ein schönes Abziehbild!

Aber im Ernst: Jedes gelesene Buch ist ein gutes Buch. Vor allem, wenn es sich um Literatur handelt. Schliesslich ist das Lesen von fiktiven Geschichten eine Kulturtechnik, die, wie der Autor Ta-Nehisi Coates in der «NZZ am Sonntag» gesagt hat, sich nicht auf twitterfreundliche Sentenzen und newsfreundliche Häppchen verkürzen lasse: «Um Fiktion zu verstehen, muss man sie tatsächlich gelesen haben.» Womöglich können Romane unsere verrückte Gegenwart tatsächlich besonders gut beschreiben.

In derselben Ausgabe der «NZZ am Sonntag» stand allerdings anderswo, unter dem Titel «Bücher machen Leute», dies: «In eine tadellose Garderobe investieren ist Pflicht. Aber nichts ist von wahrem Stil so weit entfernt wie Anmut ohne Geist. Für den Look der Saison braucht es ein Buch. Getragen und, im Idealfall, sogar gelesen.»

Was folgt, ist eine Modestrecke. Zum karierten Mantel passt Alexander von Humboldts «Der andere Kosmos», und die Dame im geblümten Prada-Kleid liest Stewart O’Nan, einen «Meister des barmherzigen Realismus», wie es in der Bildlegende heisst. «Barmherzig»? «Prada»? Mode schafft wirklich die Vermählung des Unvereinbaren.

Einem solchen Baumwolle-Viskose-Möchtegern-Intellekt-Gemisch ist die naive Ehrlichkeit unseres jungen Sängers unbedingt vorzuziehen. Was es für ein Buch war, das Luca Hänni gelesen hat? «Die drei Fragezeichen», ein Kinderkrimi. Als Mode-Accessoire für das «NZZ am Sonntag Magazin» vermutlich zu wenig hip. Egal, Luca.

Und übrigens, liebe Gratiszeitungs-Kommentar-Geiferer: Der Luca Hänni hat nicht nur ein Buch gelesen, er hat auch eines geschrieben. Und zwar schon vor Jahren. Das – und besonders in dieser Reihenfolge – kann nun wirklich nicht jeder.

«Luca Hänni’s 1st Book» erschien 2013.