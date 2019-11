Das Bärner Meitschi und der Nobelpreisträger

Etwa am dritten Tag, als ich von Bath in London eingetroffen war und Arbeit suchte, traf ich mich mit einer Freundin – wir hatten zusammen die Handelsschule in Bern besucht –, die bei einem Künstlerpaar die Kinder betreute. Sie gab mir einen Zettel mit der Adresse und Telefonnummer eines Schriftstellers, eines Emigranten, der deutsch schreibe und dringend eine Sekretärin brauche, und fand, das wäre vielleicht etwas für mich.