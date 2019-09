«Dafür eignen sich Frauen halt schon sehr gut»

Wie würden Sie Ihr momentanes Befinden beschreiben?

Sehr glücklich. Es sind meine letzten drei Wochen in Berlin, danach komme ich nach neuneinhalb Jahren wieder in die Schweiz zurück.

Man hört, dass es Sie wieder in die Berge zieht. Genug von Berlin?

Ach, Berlin war fantastisch. Doch das Einfache ist hier zu kurz gekommen. Alleine in der Natur zu sein, in einer Welt, in der es keine Ablenkung gibt, das kann man in Berlin zwar auch, aber es ist relativ aufwendig, diesen Zustand herzustellen. In Zweisimmen wird das besser gelingen.