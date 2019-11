Bürgerliche im Elend, Rot-Grüne im Glück

Die Grüne Regula Rytz und der Sozialdemokrat Hans Stöckli: Es ist gut möglich, dass am Abend des 17. November gleich beide in die Kamera strahlen. Greift im Grossraum Bern die rot-grüne Wählerschaft fleissig genug zum Wahlzettel, kann tatsächlich passieren, was historisch wäre: zwei Linke, die den Kanton Bern im Ständerat vertreten. Werner Salzmann (SVP), der Favorit im bürgerlichen Lager, hat nur eine Chance, wenn sein Parteivolk auf dem Land realisiert, dass jede Stimme zählt. Und wenn ihn zudem genügend Wähler von FDP und BDP im Ständerat sehen wollen.