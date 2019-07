Britischer Botschafter nennt Trump-Regierung «beispiellos gestört»

Am Sonntag nämlich ist der Inhalt vertraulicher Mitteilungen des britischen Botschafters in Washington an die Regierung daheim in London bekannt geworden. Und schmeichelhaft für den US-Präsidenten sind diese Mitteilungen nicht.

Die von der «Mail on Sunday» veröffentlichten Depeschen Sir Kim Darrochs bilden im Gegenteil eine vernichtende Einschätzung Trumps durch einen der ranghöchsten und erfahrensten britischen Diplomaten.

In seinen Berichten nach London nennt Sir Kim die Trump-Administration «unfähig» und «beispiellos funktionsgestört». Man müsse bezweifeln, erklärte der Botschafter, «dass das Weisse Haus sich (unter Trump) jemals kompetent ausnehmen wird».

In den Depeschen und Notizen warnt Sir Kim seine Regierung, Trumps Präsidentschaft könne noch «auf schmachvolle Weise enden». Dennoch dürfe man Trump «nicht abschreiben» – auch wenn der Präsident ganz und gar «unsicher» sei.

Farage fordert Rücktritt

Dass die Trump-Administration jemals «wesentlich normaler, weniger zerrüttet, weniger unberechenbar, weniger zerstritten und auf diplomatischer Ebene weniger plump und unfähig» sein werde, davon, vermerkte der Botschafter, «gehen wir hier wirklich nicht aus».