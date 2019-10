Blamage auf dem Balkan

Der Beginn von Beitrittsverhandlungen hat vor allem eine symbolische Bedeutung. Die Gespräche dauern mehrere Jahre, und sie können jederzeit blockiert werden, wenn der Kandidatenstaat Rückschritte bei den Reformen macht. Albanien und Mazedonien sind wahrscheinlich auch in zehn Jahren nicht beitrittsreif. Aber sie haben zuletzt wichtige Schritte unternommen, um sich für die Gespräche zu qualifizieren. In Albanien überprüfen internationale Experten alle Richter und Staatsanwälte. Die Reform greift, viele korrupte Justizbeamte müssen gehen. Der mazedonische Premier Zoran Zaev ist ein grosses innenpolitisches Risiko eingegangen, als er die Umbenennung Mazedoniens in Nordmazedonien durchsetzte. Daraufhin beendete Griechenland die Blockade der Nato-Mitgliedschaft und öffnete den Weg für die EU-Integration des nördlichen Nachbarn.

Macron argumentiert, die EU müsse sich zuerst reformieren, bevor sie neue Staaten aufnehme. Doch die Aufnahme der Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien, die zusammen nur etwa fünf Millionen Einwohner haben, wird die EU nicht daran hindern, ihre inneren Probleme anzugehen. Macron denkt nicht längerfristig, sondern nur an die eigene Wiederwahl 2022. Russland, China und die Türkei, aber auch korrupte Populisten auf dem Balkan freuen sich nun über Europas Lavieren.