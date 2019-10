Biedermeier und Totenschleier

Der Sexroboter «Harmony» raunt: «Du on the floor in Andachtspose, / ganz desiretrunken / im Maschinenmädchenmanual versunken.» Was als kühles Electro-Gedicht beginnt, geht bald über in eine schmachtende Popballade, um dann in eine Dancenummer auszuarten. Ariane von Graffenried liest und singt auf Deutsch und Englisch, eine ihrer typischen Sprachmixturen. Das Stück auf dem neuen Album «50 Hertz» ihres Duos Fitzgerald & Rimini ist ein ziemlicher Schnabelwetzer. Was selbst der Berner Sprech-Draufgängerin von Graffenried anzumerken ist, wenn sie das Pingpong zwischen deutschem R im Hals und englischem R an der Zungenspitze etwas ins Straucheln bringt.