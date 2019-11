Bern – eine der besten Autostädte der Welt?

Wer hätte das gedacht? Für Autofahrer sei Bern die viertfreundlichste Stadt der Welt, will eine PR-Studie herausgefunden haben. 100 Städte weltweit seien verglichen worden, darunter auch Bern, Zürich, Basel und Genf. Auf dem 1. Platz: Calgary in Kanada, auf Platz 100: Mumbai in Indien. Mit dem vierten Platz liegt Bern gar vor jeder getesteten amerikanischen Stadt – und vor den drei anderen Schweizer Städten.