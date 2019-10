BDP soll verzichten – und die Linke massvoll sein

Einst als Anti-Blocher-Kraft weit­herum respektiert, hat die 2008 gegründete Partei ihre historische Rolle an diesem Wochenende endgültig verloren. National ist ihr Wähleranteil unter zwei Prozent gesunken. Im Kanton Bern, in der einstigen Hochburg, hat er sich gegenüber 2011 fast halbiert. Die Berner BDP kann nicht mehr als führende Mittekraft auftreten. Mit noch acht Prozent liegt sie neu hinter den Grünliberalen. Von der FDP wurde sie ebenfalls überholt.

Dass sich die BDP mit allen Mitteln gegen den Niedergang stemmt, ist legitim. So hat Regierungsrätin Bea­trice Simon sowohl für den Ständerat wie für den Nationalrat kandidiert, um möglichst viele Stimmen zu sammeln. Und will jetzt – entgegen früheren Beteuerungen – womöglich doch Regierungsrätin bleiben.

Was zeigt Simons neue Pirouette? Wer in der Verzweiflung alles für seine Partei tut, riskiert die eigene Würde. Und verliert leicht die Kontrolle. Nach dem schlechten Resultat im ersten Wahlgang ist für Simon der Ausgang des Ständeratsrennens ungewisser als erwartet. Zudem machen SVP und FDP Druck, dass sie im Regierungsrat bleibt. Sonst holt Rot-Grün bei der Ersatzwahl womöglich die Mehrheit in der Kantonsregierung. Bereits lieb- äugeln SP und Grüne auch mit dem Griff nach beiden Ständeratssitzen.

Abseits parteipolitischer Taktik liegt die zum Kanton Bern passende Lösung eigentlich auf der Hand: In den Ständerat gehören der Sozialdemokrat Hans Stöckli oder die Grüne Regula Rytz – das sollen die Linken unter­einander ausmachen – und Werner Salzmann von der SVP, der mit Abstand stärksten Partei. So wäre die Spannweite des Kantons einigermassen abgebildet. Die Kleinpartei BDP soll weichen und die Linke auf den Doppelangriff verzichten.