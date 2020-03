Bayern feiert Arbeitssieg gegen Augsburg

Der unverwüstliche Thomas Müller hält den FC Bayern in der Fussball-Bundesliga auf Meisterkurs. Der 30-Jährige erzielte am Sonntag in einem zähen Derby gegen den FC Augsburg in der 53. Minute die wegweisende Führung beim 2:0 für den deutschen Rekordmeister, der seine Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen konnte. Der eingewechselte Leon Goretzka machte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Saisontor alles klar. Die Münchner Stars begnügten sich vor 75'000 Zuschauern in der Allianz Arena in der bislang so starken Rückrunde ausnahmsweise mit einem Arbeitssieg.