Auf Tuchfühlung mit den wilden Affen

Am frühen Morgen haben sich die Touristen im kleinen Dorf Buhoma beim neuen Besucherzentrum versammelt – die meisten von ihnen übernachteten in einer der zahlreichen kleinen Lodges im und um den Park. Und sind nach einer kurzen Einführung durch einen der Ranger aufgebrochen auf der Suche nach den seltenen Tieren. Der Weg führt zuerst entlang des malerischen Munyaga-Flusses. Das Wasser glitzert im Licht der aufgehenden Sonne, Dunst liegt in der Luft, der die Sonnenstrahlen bricht und das bis zu zwölf Meter hohe Heidekraut in eine mythische Bilderwelt verzaubert.

Es ist kühl hier auf rund 2000 Meter über Meer im Regenwald von Uganda. Nach einer Dreiviertelstunde verlässt die Truppe den Weg und steigt hinein in das Dickicht des Waldes. Bergschuhe, Handschuhe und feste Kleider sind unabdingbar. Sie schützen nicht nur vor den Dornen, sondern auch vor den unzähligen Insekten, die einen geheimnisvollen Sound-teppich über das intensive Grün des Waldes legen.

Allein der Eintritt in den Park kostet 600 US-Dollar

Der Weg wird steiler und erinnert an Bergpfade in unseren Alpen. Nur noch langsam geht es vorwärts. Die Ranger und Träger helfen den Touristen beim Aufstieg. Für Handicapierte wird gar eine Sänfte angeboten, auf der man sich bequem zu den Affen schaukeln lassen kann. Ein allerdings ziemlich teurer Spass, was ein solches Gorilla-Trekking sowieso ist. Allein der Eintritt in den Park kostet 600 US-Dollar. Viel Geld, das man aber für die artgerechte Pflege der Tiere und zum Schutze des Parks einsetzt. Und das dafür sorgt, dass der Park nicht überlaufen wird. Denn der Andrang ist enorm. Für bestimmte Reisetermine sind die Trekkings auf über ein Jahr hinaus ausgebucht. Rund 300 Mitarbeiter sind für das Wohl der Tiere besorgt. Selbst ein Gorilla-Spital gibt es in der Region.

Die Sonne ist inzwischen stärker geworden und leuchtet über die Spitzen der bis zu fünfzig Meter hohen Bäume. Und dann, endlich, nach einem zwei- bis fünfstündigen Marsch, je nachdem, wo sich die Gorillas gerade aufhalten, steht er da. «Psst», flüstert Goreth, die seit sieben Jahren als Ranger im Park arbeitet. Sie hält den Finger an die Lippen. Und schärft nochmals ein: «Blickkontakte mit den Primaten vermeiden und nicht näher als sieben Meter zu ihnen hingehen.» Das ist gar nicht so einfach. Die Berggorillas umzingeln das Touristengrüppchen geradezu, strecken hin und wieder ihre dürren, schwarzen Finger aus, um dann quietschend und kichernd in den Bäumen zu verschwinden.

Dass die Tiere nicht vor Menschen zurückschrecken, ist einem aufwendigen Habituations-Programm zu verdanken. Rund drei Jahre werden die Affenfamilien trainiert, bis sie die Angst vor den Touristen verloren haben. Von den rund zwei Dutzend Gorilla-Familien, die zurzeit in den Regenwäldern des Bwindi-Parks leben, sind 16 habituiert. Ob auch die restlichen Gruppen diesem Prozess unterzogen werden, ist noch ungewiss. Kritik kommt vor allem von Tierschützern, die verhindern wollen, dass noch mehr Touristen den seit 1994 zum Unesco-Weltnaturerbe gehörenden Nationalpark besuchen. Dabei sind die Bestimmungen schon heute rigoros. Nicht mehr als acht Touristen, begleitet von ein paar Rangern und Trägern, dürfen pro Tag eine Affenfamilie besuchen. Und: Nach einer Stunde ist Schluss.