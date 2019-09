Allzweckwaffen fürs Feriengepäck

Hier kommen kleine Helfer zum Einsatz, die in abgespeckter Version ansprechende Leistung bieten. Platzsparende Tools und Gerätschaften, die klein im Gewicht sind – aber gross im Verblüff-Faktor. Der unabhängige Reiseblog Derinternaut.ch testet regelmässig Reise-Gadgets – und zeigt sein Gewinner-Quintett, das auf jede Reise mit muss.

Der Hygiene-Zehnkämpfer

Duschgel und Shampoo, Waschlotion, Handseife, Deo und Rasierschaum: Im Necessaire sammelt sich so manches an, was Platz braucht und für Zusatzgewicht sorgt. Wer sich auf bloss eine Duftnote konzentrieren mag, kommt auch einiges platzsparender durch: mit nur einem Mittelchen.

Dr. Bronner’s Naturseife jedenfalls gilt als Zehnkämpfer der Hygiene-Welt. Was sogar etwas untertrieben ist. Für nicht weniger als 18 Sauberkeits-Situationen empfiehlt sich das Wässerchen, das vor allem bei Travellers fernab der Zivilisation beliebt ist. Für Haut und Haar kommt die Flüssig-Naturseife ebenso zum Einsatz wie als Handseife oder Waschmittel, zur Früchte-Reinigung und zur Nassrasur oder – bei besonders eingefleischten Fans – als Zahnpasta. Die Magic Soap ist in verschiedenen Duftnoten erhältlich. Im persönlichen Test erwies sich die Edition Pfefferminze zwar als gut für die Zähne, olfaktorisch aber als etwas penetrant. Neutraler kommt man mit Zitrusnote durchs Traveller-Leben.

Preis: ca. 6 Franken für das 60-Milliliter-Fläschchen

Geeignet für: Traveller, die es radikal minimal mögen. Und denen die ganze Klaviatur der Düfte so was von schnuppe ist.

Herausforderung: Das ganz nahe Umfeld hat nach ein paar Tagen möglicherweise genug von dem immer gleichen Duft. Abhilfe schafft man, wenn man zwei Düfte mitnimmt.

Web: www.drbronner.ch

Gefunden bei: Outdoor-Ausrüster Transa

Sound aus der Kaffeekapsel

Ohne Musik geht ja heute kaum mehr jemand aus dem Haus. Und schon gar nicht auf Reisen. Der international breit verankerte Traveller-Tenübefehl, so scheint es an Flughäfen, in Hotel-Lobbys und in der Bahn, lautet: Kopfhörer auf! Oft genug in der On-Ear-Variante, bei welcher den Steck-Kopf-hörern ein Auftritt als erweiterter Ohrschmuck zukommt.