«Alles, was noch kommt, ist Zugabe. Jetzt kann ich es geniessen»

Sie sind auf Ihrem vorläufigen Karrierehöhepunkt – wie ist es da oben?

Sehr schön! (lacht) Weil die Bronzemedaille eine mega Überraschung war – für mich, für alle. Natürlich bin ich mit dem Ziel, das Bestmögliche zu machen, in die Saison gestartet. Aber nicht mit dem Gedanken, dass so etwas möglich wäre. Ich ging auch nicht mit dem Gedanken an eine WM-­Medaille nach Doha.