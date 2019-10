Alles über meine Mütter

Zusammen mit der zuständigen Vormundschaftsbehörde wurde die Adoption befürwortet.

Zweihundert Franken

Über siebenhundert Kinder wurden in den Achtzigerjahren aus Sri Lanka in die Schweiz vermittelt. Viele davon illegal. Geburtsdokumente wurden gefälscht, Kontrollen missachtet, Anwälte bestochen. Damit es schnell ging, griffen manche Adoptiveltern tief in die Tasche. Besonders eine Vermittlungsagentur in der heutigen Gemeinde Rapperswil-Jona profitierte, wie ein im Januar 2019 veröffentlichter Bericht des Kantons St. Gallen belegt. Es gab auch Paare, die den offiziellen Weg gingen und den langwierigen Prozess einer Auslandsadoption in Kauf nahmen. Wie die Eltern von Tanja Sajeewa. Jetzt, da sich diverse Kantone für die Aufarbeitung dieses Kapitels einsetzen und Betroffene bei der Suche nach den leiblichen Eltern unterstützen wollen, möchte Tanja Sajeewa verstehen, was es für ihr Leben bedeutet, adoptiert zu sein.

«Meine Mutter», sagt sie und meint damit die Frau, die sie adoptiert hat, «meine Mutter hat mir immer versichert: Rund zweihundert Franken hat die Adoption gekostet. Mehr nicht.» Für sie ein Beweis, dass sie legal adoptiert wurde.

So kommt es, dass Tanja Sajeewa mit neun Monaten von ihren neuen Eltern vom Zürcher Flughafen in ihr neues Zuhause gefahren wird, in die Eigentumswohnung mit Garten. Der Vater baut ein Hochbett für Tanja, er nennt ihr die Namen der Bäume im Wald. Sie haben Fische, Schildkröten und einen Kater namens Bobby. Tanja spielt mit Playmobil und gibt jedem Stofftier einen Namen. Ihre Eltern gestalten ein Fotoalbum: «Der Würfel ist gefallen: Tanja nimmt uns», steht unter dem Foto auf der ersten Seite. Tanja trägt einen roten Overall und sitzt auf dem Sofa zwischen ihren Eltern.

Die Eltern klären sie früh darüber auf, wie Kinder entstehen, zum Beispiel mit dem Bilderbuch «Peter, Ida und Minimum». Aber sie lesen ihr auch das Buch über Bubblan vor, der neue Eltern bekam, oder «Peter und Susi finden eine Familie». Du bist nicht aus meinem Bauch gekommen, sagt die Mutter zu Tanja, als sie vier Jahre alt ist. Kurz darauf erfährt sie, was damit gemeint ist.

Ihre Eltern fahren ohne sie weg, sie bleibt bei den Grosseltern. Nach einigen Wochen holen sie am Flughafen in Zürich die Eltern ab. Ihre Mutter trägt ein Baby im Arm, mit dunkler Haut wie sie. Zusammen gehen sie nach Hause. An der Wohnungstür steht: «Willkommen Lars!» Tanja Sajeewa hat jetzt einen Bruder aus Sri Lanka. Die Eltern kaufen eine zweite Wohnung, direkt über der ersten, und bauen einen Durchgang durch die Decke, so haben sie mehr Platz. Langsam fängt Tanja an zu verstehen, was das bedeutet: Adoption. Oder zumindest, dass bei ihnen etwas anders ist als bei anderen Familien.