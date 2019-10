Alexander Martinolli neu an der Spitze der Berner Jungfreisinnigen

An der Parteiversammlung sprachen sich die Jungfreisinnigen zudem für das bürgerliche Zweierticket bei der Berner Ständerats-Stichwahl aus. Grossmehrheitlich sagen sie Ja zum Kredit für den Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen. Die Vorlage kommt am 9. Februar 2020 vors Volk.