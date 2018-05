Erst Blumen, dann ein blaues Auge

Angefangen hatte es alles, wie sie es sich bei den Young Boys aus den letzten Wochen gewohnt sind. In Basel empfing sie eine gute Tausendschaft ihrer Fans, vom Gegner gab es Schulterklopfer und Anerkennung, FCB-Captain Marek Suchy überreichte seinem Amtskollegen Steve von Bergen einen Blumenstrauss, und als der Speaker im Stadion des alten Meisters den neuen Champion willkommen hiess, erhoben sich von den 30 000 Zuschauern im St. Jakob-Park nicht wenige und applaudierten kräftig.

So weit, so nett. Zugegeben, die Luft war etwas raus aus diesem Spitzenkampf drei Runden vor Schluss, sowohl Basler als auch Spielplangestalter hatten sich das wohl ganz anders vorgestellt. Im Zentrum stand das Prestige ­– und die Statistik.

YB wollte seine Serie der Ungeschlagenheit wahren und den Punkterekord des FCB aus der letzten Saison brechen – nach 25 Minuten schien das Unterfangen schon gescheitert. Was YB in dieser Startphase zeigte, war wenig meisterlich. «Vielleicht war die Spannung etwas weg bei uns», sagte Trainer Adi Hütter später.

Weg war in seiner Abwehr insbesondere plötzlich auch das Selbstvertrauen aus all den Runden zuvor, frei von Orientierung irrten die Gelb-Schwarzen in der Startphase über den Platz. Auch, weil sie schon nach 61 Sekunden ins Hintertreffen gerieten: Mohamed Elyounoussi führte die gesamte YB-Defensive fast so vor, wie die Young Boys während der Saison die Konkurrenz, er liess einen, zwei Gegenspieler aussteigen und traf zur frühen Führung.

Nuhu und die Notbremse

Ein Rückstand, ein Gegentor, das war für YB auf dem Weg zum Titel selten ein Hindernis gewesen. Am Donnerstag im St. Jakob-Park aber, da war nie etwas zu spüren von diesem Nimbus des Ungeschlagenen, den die Young Boys über die letzten 16 Meisterschaftsspiele und seit dem 3. Dezember und einem 1:3 in Thun hatten aufrechtzuerhalten vermögen.

Der FCB nahm nach dem 1:0 etwas Tempo raus, YB kam zu Halbchancen, Christian Fassnacht fiel einmal im Strafraum, in einer ruppigen Partie aber zu wenig für einen Penaltypfiff des stilsicheren Schiedsrichters Urs Schnyder. Und eben, nach 25 Minuten war es für YB schon bedeutend schwieriger geworden, sich in diesem Spiel noch teuer zu verkaufen. Wieder sah Kasim Nuhu schlecht aus, erneut lief Elyounoussi allen davon, diesmal legte er quer auf Albian Ajeti, und schon stand es 0:2.

Die ganze Meistersaison über war YB-Trainer Hütter nicht im Ruf gestanden, das Spiel seiner Mannschaft jeweils allzu früh mit Wechseln korrigieren zu wollen – es gab auch selten Grund dazu.

Am Donnerstag aber befreite er den für einmal überforderten Nuhu früh aus misslicher Lage und nahm ihn nach 35 Minuten vom Feld. Auf die Frage, ob die Auswechslung des Ghanaers leistungsbedingt gewesen sei, erwiderte Hütter später nur: «Er war nicht verletzt.»

Wenig später sah sich Hütter zu einem weiteren Wechsel gezwungen: Kevin Mbabu erhielt kurz vor der Pause einen Schlag aufs Sprunggelenk, er versuchte es nach dem Seitenwechsel zwar nochmals, musste aber noch vor dem Anpfiff aufgeben.

Das Pech passte zum Nachmittag der Young Boys, auch die neu formierte Defensive mit Gregory Wüthrich und Thorsten Schick stellte sich ungeschickt an. Kurz nachdem einer der wenigen Angriffe über Roger Assalé vor dem einschussbereiten Guillaume Hoarau versandet war, standen die Berner am eigenen Strafraum wieder völlig blank. Ajeti lancierte mühelos Valentin Stocker, der in der Mitte Luca Zuffi bediente. 3:0, die Partie war entschieden.

Hütters schützende Hand

Die gestrige Berner Hilflosigkeit auf dem Platz steht ziemlich konträr zum Saisonverlauf – und auch zu den bisherigen Auftritten in dieser Spielzeit gegen Basel. Überhaupt hatten die Young Boys in der Meisterschaft bis Donnerstag während sieben Partien nicht mehr gegen den FCB verloren, die letzte Niederlage datierte vom August 2016.

Umso heftiger dann der gestrige Einbruch. Ajeti und der eingewechselte Dimitri Oberlin erhöhten in der Schlussphase auf 5:0, Fassnacht gelang der Ehrentreffer. 5:1, höher hat YB letztmals 2005 gegen Basel verloren, 1:6 im eigenen Stadion. «Ich muss da auch meine Hand über das Team halten», sagte Hütter, «man muss sich vorstellen, was für eine Spannung vom Team abfällt, wenn man zum ersten Mal nach 32 Jahren Meister wird.»

Es war für YB im Prestigeduell ein Dämpfer, ein kleiner Fleck im gelb-schwarzen Reinheft. Und vielleicht war es vor dem Cupfinal Ende Monat gegen den FCZ auch ein Warnschuss vor den Bug des YB-Feierkahns.

Dieser wird bereits am Sonntag wieder Fahrt aufnehmen. Nach dem Heimspiel gegen Lugano werden die Young Boys den Pokal entgegennehmen – im vollen Stadion, mit Blumen und Gratulationen. Fast so, wie sie es sich aus den letzten Wochen gewohnt sind.

(Der Bund)