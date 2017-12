Der andere Rückblick auf das Jahr 2017

Üblicherweise läuft es in der Medienbranche so: «neu» bedeutet «digital», Printangebote nehmen ab, der Onlinebereich wächst. Heute machen wir es anders: Ein rein digitales Produkt – unsere Best-of-App #12 – wagt den Sprung in die Printwelt. Aus der 12-App wird zum Jahresende ein 12-Mag – ein Magazin, das in Grossformat gedruckt den aktuellen Ausgaben des «Tages-Anzeigers» und der «Sonntags-Zeitung» beiliegt.

Sie finden darin 12 Beiträge zu den wichtigen Ereignissen und Debatten des Jahres 2017, Artikel zu Themen wie Digitalisierung, Populismus, Umwelt, Finanzkrise, Liebe. Unten ein kleiner Vorgeschmack.

Happy End

Weshalb uns Datingplattformen und Sexroboter nicht wirklich glücklich machen: Zukunftsforscher Matthias Horx über die Rückkehr der romantischen Liebe.

Ein Interview aus der «Berner Zeitung», erstmals erscheinen im Juni 2017.

Für alle, die doch lieber auf dem Smartphone oder dem Tablet lesen: Natürlich finden Sie den Jahresrückblick mit den 12 Geschichten auch in der App – in der Edition «Selection 2017». Die App gibt es sowohl für Apple- wie auch für Android-Geräte. Hier geht es zum Download:

Übrigens: Für Abonnentinnen und Abonnenten von «BZ Berner Zeitung» (inklusive «BZ Langenthaler Tagblatt», «Berner Oberländer», «Thuner Tagblatt»), «Der Bund», «Tages-Anzeiger», «SonntagsZeitung» und den «Zürcher Regionalzeitungen» («Der Landbote», «Zürcher Unterländer», «Zürichsee-Zeitung») ist die 12-App gratis. Alle anderen laden wir ein, sie zu testen.

Ob in gedruckter oder in digitaler Form: Es würde uns freuen, wenn unsere «Selection» Ihnen eine unterhaltende Lektüre ist und wir sie mit der 12-App auch im Jahr 2018 begleiten dürften.