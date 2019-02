Derbund.ch präsentiert sich seit heute im neuen Design. Der Fokus liegt dabei auf der Vereinfachung der Struktur und der damit verbundenen besseren Leserführung.

Nutzerinnen und Nutzer erhalten neben einem strukturierten Erscheinungsbild mit «Neuste Nachrichten» und «Beliebteste Artikel» einen passenden Einstieg in die tägliche Lektüre. Dazu gehört auch, dass in der Kopfleiste neu nur noch sechs Ressorts angezeigt werden. Mit einem Klick auf «mehr» wird ein Menü aufgeklappt, in dem Nutzerinnen und Nutzer auch auf andere Unterseiten direkt zugreifen können. Ausserdem bietet die neue Plattform wesentlich schnellere Ladezeiten.