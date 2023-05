Popstar Ed Sheeran gewinnt Plagiat-Prozess in New York

Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen vielbeachteten Prozess wegen Plagiatsvorwürfen in New York gewonnen. Ein Geschworenengericht sprach den 32-jährigen Singer-Songwriter am Donnerstag in einem Zivilprozess von dem Vorwurf frei, für seinen Hit «Thinking Out Loud» beim Soulklassiker «Let’s Get It On» von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 abgekupfert zu haben. Sheeran habe keine Urheberrechtsverletzung begangen, sondern den Song 2014 «unabhängig» erschaffen.

Gegen den britischen Sänger hatten die Erben von Ed Townsend geklagt, der «Let’s Get It On» mit Marvin Gaye geschrieben hatte. Townsends Erben sprachen von «frappierenden Ähnlichkeiten und offenkundig gemeinsamen Elementen» zwischen «Let’s Get It On» und Sheerans «Thinking Out Loud». Als Beleg führten sie unter anderem an, dass die Band Boyz II Men schon Medleys der beiden Songs aufgeführt hat – und Sheeran die beiden Stücke ebenfalls schon bei Auftritten gemixt hat.

Sheerans Anwälte hielten dagegen, es gebe «dutzende oder sogar hunderte Songs» aus der Zeit vor oder nach «Let’s Get It On», die eine «gleiche oder ähnliche Akkordfolge» verwendeten. Ein Musikwissenschaftler, den die Verteidigung als Zeugen aufrief, bestätigte dies und sagte, die fragliche Sequenz aus vier Akkorden sei schon vor Gayes Hit im Jahr 1973 wiederholt in Songs verwendet worden. Während des Zivilprozesses sagte auch Sheeran selbst aus – und griff dabei zur Gitarre, um die entscheidenden vier Akkorde zu spielen.

Nach Verkündung des Urteils, das weitreichende Auswirkungen auf die Musikbranche hat, umarmte Sheeran sein Anwaltsteam, wie eine AFP-Reporterin berichtete. (AFP)