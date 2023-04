Fox News trennt sich von Tucker Carlson

TV-Moderator Tucker Carlson und Fox News haben «vereinbart, getrennte Wege zu gehen», wie Fox in einer Erklärung am Montag schreibt. «Wir danken ihm für seinen Dienst für das Netzwerk», heisst es weiter. Die Trennung gilt ab sofort, Tucker Carlsons letzte Sendung war demnach am Freitag, 21. April 2023.

Die Ankündigung erfolgte eine Woche, nachdem Fox News eine Monsterklage wegen Verleumdung mit Dominion Voting Systems über 787,5 Millionen US-Dollar wegen der Verbreitung von Wahllügen durch das Netzwerk beigelegt hatte.

Carlsons Name war im Zusammenhang mit dem von Dominion angestrengten Verleumdungsverfahren gegen Fox News immer wieder aufgetaucht. So wurden interne Nachrichten bekannt, in denen er eine Anwältin des früheren Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Wahlbetrugsvorwürfen gegen Dominion als Lügnerin bezeichnete.

Tucker Carlson moderierte «Tucker Carlson Tonight». Seine Sendung lief jeweils um 20 Uhr, zur Prime Time in den USA. Foto: Richard Drew (Keystone, AP)

Tucker Carlson ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA und als rechter Scharfmacher bekannt. Kritiker werfen ihm immer wieder rassistische Äusserungen und falsche oder irreführende Angaben vor. Erst vor wenigen Wochen sorgte er mit einer Dokumentation für Aufsehen, in der er die Gewalt durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 kleinredete.

Carlson, der Trump immer wieder interviewte, hatte von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender die besten Einschaltquoten. Immer wieder wurden ihm auch politische Ambitionen nachgesagt.

Tucker Carlson hat sich bisher noch nicht zur überraschenden Trennung geäussert. In der Sendung vom letzten Freitag verabschiedete er sich wie üblich und kündigte die nächste Show am Montag an. Daraus wird nun nichts. Bis ein Ersatz für Carlson gefunden sei, werden wechselnde Moderatoren um 20 Uhr in der Sendung «Fox News Tonight» auftreten, schreibt der Sender.

Letzte Woche musste bereits Moderator Dan Bongino Fox News verlassen. Auch er verbreitete in seiner Show «Unfiltered» Trumps Wahllügen und beschuldigte Dominion, die Wahlen manipuliert zu haben.