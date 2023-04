Trauer um einen grossen Australier – Komiker Barry Humphries gestorben

Er war einer der grössten Entertainer Australiens: Der Komiker Barry Humphries alias Dame Edna Everage ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er verstarb am Samstagabend im St. Vincent’s Hospital in Sydney, wie ein Sprecher bestätigte. Humphries hatte sich dort nach Komplikationen in Folge einer Hüftoperation behandeln lassen.

Seine Familie schrieb nach Angaben der Zeitung «Sydney Morning Herald» und weiteren australischen Medien in einer Mitteilung, Humphries sei sich bis zum Ende selbst treu geblieben. Er habe nie seinen brillanten Verstand und seinen einzigartigen Witz verloren. Der mit Humphries befreundete Comedian Rob Brydon berichtete davon, erst vor wenigen Tagen bei ihm gewesen zu sein. «Er hat mich – wie immer – zum Lachen gebracht», schrieb Brydon auf Twitter.

In seiner Heimat Australien war er eine Ikone: Barry Humphries auf einer Aufnahme von 2016. Foto: Keystone

Der in Melbourne aufgewachsene Humphries ist im Laufe seiner rund sieben Jahrzehnte währenden Karriere in zahlreiche satirische Rollen geschlüpft. Der Charakterdarsteller machte sich als der lüsterne Sir Les Patterson einen Namen oder auch als Sandy Stone, ein kinderloser Mann aus den Vororten.

Als Edna Everage bekannt

Vor allem war Humphries aber durch seine kultige Kunstfigur Dame Edna Everage bekannt, eine spiessig-schrille Hausfrau mit lila Haaren, einer übergrossen, funkelnden Brille und einer überaus hohen Stimme. In Australien wurde er damit zur Nationalikone. Aber nicht nur in Down Under brachte er die Menschen zum Lachen, sondern auch in Grossbritannien und anderswo. Bei einer Veranstaltung im Jahr 2013 verzückte er den damaligen Thronfolger Prinz Charles und seine Gattin Camilla.

Die Paraderolle: Barry Humphries als «Dame Edna Everage». Foto: Keystone

Humphries habe die Menschen mit «einer Galaxie an Persönlichkeiten» unterhalten, schrieb der australische Premierminister Anthony Albanese auf Twitter. Der hellste Stern dieser Galaxie sei aber immer Humphries selbst gewesen. Grossbritanniens Ex-Premier Boris Johnson bezeichnete Humphries als «einen der grössten Australier jemals». Sänger Elton John stellte auf Instagram fest, Humphries sei der lustigste Mann aller Zeiten gewesen. Und der Komiker und Schauspieler Ricky Gervais verabschiedete ihn per Twitter mit den Worten: «Lebe wohl, Barry Humphries, du Comedy-Genie.» (sda)