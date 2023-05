29-jährige Bernerin im Wallis tödlich verunglückt

Eine Gleitschirmpilotin ist am Samstagnachmittag in Chalais VS tödlich verunglückt. Die 29-Jährige hatte gegen 13.20 Uhr aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Gleitschirm verloren und stürzte in der Folge in der Nähe des Espace Bozon in Chalais ab.

Die Frau starb gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis am Montag im Spital in Sitten an den Folgen ihrer Verletzungen.

Die Pilotin, eine Schweizerin mit Wohnsitz im Kanton Bern, war am Samstag in Vercorin zu ihrem Flug gestartet. Sie beabsichtigte auf dem offiziellen Platz in Chalais zu landen. (sda)