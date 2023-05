Seeland: Unfall auf der A6

Auf der Autostrasse zwischen Biel und Lyss staut sich am Montagabend der Verkehr in beiden Richtungen. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage eine Unfallmeldung des TCS: Kurz vor 16:50 Uhr ist es auf Höhe Aegerten zu einer Auffahrkollision gekommen, an der insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand zog sich ein Autolenker leichte Verletzungen zu und wurde mit einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital transportiert.

Die Fahrbahn in Richtung Biel war blockiert, in regelmässigen Abständen wurden vereinzelte Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeigeschleust. Die Auffahrten Lyss-Nord und Studen wurden vorübergehend gesperrt. Auch auf diversen Zubringern in der Region kam es zu Rückstau. Gegen 19 Uhr hat sich die Verkehrslage wieder normalisiert. (mb)