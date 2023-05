Amtierende Bundesrätinnen am Berner Frauenlauf

Die Bundesrätinnen Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Viola Amherd (Mitte) nehmen gemeinsam am Frauenlauf in Bern teil. Es ist den Veranstaltern zufolge das erste Mal, dass amtierende Bundesrätinnen an der grösste Frauensportveranstaltung der Schweiz mitmachen.

Die 59-jährige Justizministerin aus dem Jura und die 60-jährige Sportministerin aus dem Wallis hätten vor einigen Tagen «mit Freude» ihren Start zugesagt, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Der Frauenlauf findet am 11. Juni zum 37. Mal in der Stadt Bern statt. (SDA)

