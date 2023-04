Bern: Freinacht bei YB-Meistertitel

Nach dem 6:1-Sieg gegen «Verfolger» Servette beträgt der Vorsprung der Young Boys an der Tabellenspitze nunmehr 20 Punkte (19, sollte der FC Luzern heute Nachmittag in Basel gewinnen). Bei noch sieben ausstehenden Spieltagen würde ihnen ein Sieg am Dienstag gegen die Grasshoppers reichen, um auch rechnerisch nicht mehr einzuholen zu sein.

Am Dienstag also reisen die Young Boys in den Letzigrund nach Zürich. Ein Extrazug für die YB-Fans fährt ab Bern um 17.24 Uhr, weitere Informationen dazu auf der Vereins-Homepage.

Für Fans, die nicht dabei sein können oder wollen, organisiert der BSC YB ein Public Viewing ab 20 Uhr im Wankdorfstadion. Dort dürfte im Falle eines Sieges bis spät in die Nacht gefeiert werden, zumal die Stadt Bern beim Gewinn der Meisterschaft eine Freinacht bewilligt hat. (mb)