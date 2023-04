Gümmenen: Tödlicher Arbeitsunfall – Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt

Am Freitag, kurz vor 12 Uhr, ist es in Gümmenen an der Wittenbergstrasse in einer Filiale eines landwirtschaftlichen Genossenschaftsbetriebs zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Samstag mit.

Ein 64-Jähriger wurde zwischen einem Traktor und einem Staplerfahrzeug eingeklemmt. Er verstarb noch am Unfallsort.

