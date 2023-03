Wenn Mörderinnen zu jung für eine Strafe sind

In Deutschland wurde am 11. März ein 12-jähriges Mädchen mit einem Messer erstochen. Gestanden haben zwei Mitschülerinnen, 12 und 13 Jahre jung. Seither debattiert ganz Deutschland intensiv zum Thema Strafrecht, denn die mutmasslichen Täterinnen sind zu jung, um sie vor Gericht zu stellen. In Deutschland gelten Jugendliche erst ab 14 Jahren als strafmündig. Das soll den Mädchen bewusst gewesen sein.

Das deutsche Recht deckt sich mit vielen EU-Staaten wie Dänemark, Island, Spanien oder Schweden. Anders ist die Situation jedoch in der Schweiz: Hier greift das Jugendstrafrecht bereits ab zehn Jahren, auch bei Minderjährigen werden Strafverfahren eröffnet. Was würde also mit einer 12-jährigen Täterin in der Schweiz konkret passieren? Redaktorin Jessica King ist dem nachgegangen.