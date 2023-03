Eine Motion von Thomas Gerber (Grüne/Hinterkappelen) gegen die Weiterverbreitung der Quagga-Muschel wurde einstimmig überwiesen. Wer sein Boot in der Aare, in den Oberländer Seen oder in anderen noch Quagga-Muschel-freien Gewässern einwässern will, soll die Boote gründlich reinigen und den Prozess von einer Fachperson prüfen lassen müssen. (SDA)