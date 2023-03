Moutier: Sollen die Kinder in Bern oder im Jura in die Sek? Acht Gemeinden müssen entscheiden

In acht Gemeinden rund um Moutier BE ist für den 12. März eine Grundsatzabstimmung angesetzt. Dabei geht es um die Zukunft der Sekundarschule nach dem Kantonswechsel von Moutier in den Kanton Jura. Die Stimmbevölkerung muss zwischen zwei Modellen entscheiden: die Kinder nach Moutier in die jurassische Schule schicken oder in Grandval BE eine neue Sekundarschule in Kooperation mit Valbirse BE eröffnen.

Den ganzen Artikel dazu lesen Sie hier.

(sda/law)