Brand in der «Zunft zu Webern» in Berner Altstadt

In der Nacht auf Montag brannte es in der Postgasse in der Berner Altstadt, wie Schutz und Rettung am Montagmittag mitteilt. Der Feueralarm ging um 01.50 Uhr in der «Zunft zu Webern» los. Die Einsatzkräfte lokalisierten das Feuer in einem kleinen Saal im Parterre des Restaurants.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand. Schadenhöhe und Brandursache werden durch das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern ermittelt. (sih)