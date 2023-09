Bremgarten: Unbekannte sprengen Bancomaten

Foto: Beat Mathys

Letzte Nacht wurde in Bremgarten ein Bancomat gesprengt, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilt. Anwohnende hatten von einem lauten Knall mitten in der Nacht berichtet. Ein Augenschein von heute Morgen zeigt die Folgen der Explosion: Glasscherben, Schutt und ein klaffendes Loch in der Wand, wo zuvor der Geldautomat angebracht war.

Die Polizei hat für den Verlauf des Tages weitere Informationen in Aussicht gestellt.

Geldautomatensprengungen haben in der Schweiz in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Unbekannten schlagen meist mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu. Schweizweit gab es 2022 mehrere Dutzend Fälle. (ske/SDA)