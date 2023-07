Auto rast mit fast 130 über Passstrasse

Berner Polizisten haben am Samstag beim Schallenbergpass Verkehrskontrollen durchgeführt, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt. Insgesamt habe die Kapo rund 120 Fahrzeuge kontrolliert. Am Vormittag fanden im Bereich Siehen (Gemeinde Eggiwil) Kontrollen statt. Dabei wurden durch die Einsatzkräfte zunächst keine Widerhandlungen festgestellt.

Am Nachmittag haben die Behörden allerdings an zwei Standorten in Süderen (Gemeinde Röthenbach im Emmental) Kontrollen durchgeführt. Dabei hat sie vier Fahrzeuge festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Sie hat die Lenker angezeigt.

In zwei weiteren Fällen hat sie den Fahrern noch vor Ort den Führerausweis abgenommen. Einer von ihnen war laut Polizei auf einem Streckenabschnitt, auf dem maximal 50 Kilometern pro Stunde erlaubt sind, mit 83 Kilometer pro Stunde unterwegs. Der zweite Fahrer raste ausserorts mit 128 Kilometer pro Stunde über die Strasse.

Zwei weitere Anzeigen erfolgten wegen technischer Mängel am Motorrad beziehungsweise wegen Warnens vor einer Verkehrskontrolle, so die Polizei weiter. Darüber hinaus hat sie vier Ordnungsbussen ausgestellt: In drei Fällen wegen mangelhafter Reifen, in einem Fall wegen des Nichtanbringens der L-Tafel. (pd/cse)