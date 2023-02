Guten Wochenstart

Der Auftakt in die neue Woche hat es in sich – angesichts der Meldungen zu Erdbeben im Nahen Osten, die nach aktuellem Kenntnisstand hunderte Menschenleben gefordert haben, wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, erst recht einen geruhsamen Wochenstart. Ob unterwegs auf dem Handy oder am Computer zuhause oder im Geschäft, auf unseren Seiten bleiben Sie auf dem Laufenden.

Vielleicht arbeiten Sie ja auch gerade in einem geteilten Büro, einem sogenannten Co-Working-Space? In und um Bern gibt es gleich mehrere solcher Angebote – vom alten Pfarrhaus in Muri bis zum «zentroom» direkt am Bahnhof. Auch in Biel und Thun gibt es sie – dennoch ist es kein rein städtischer Trend. Allerdings sind die Umstände auf dem Land wohl einiges schwieriger: Betreiber brauchen dort einen langen Atem, wie unsere Beispiele zeigen.

