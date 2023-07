Grossaffoltern: Bundesfeier wegen zu wenigen Freiwilligen abgesagt.

Die Mitteilung des Gemeinderats von Grossaffoltern ist kurz und knapp: «Leider muss die diesjährige Bundesfeier mangels genügend Freiwilliger abgesagt werden», heisst es. Dahinter steckt aber noch mehr.

Gemeindepräsident Adrian Bühler sagte gegenüber dem Lokalradio Canal 3, die Bundesfeier werde immer in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen organisiert. 2023 finden aber so viele Anlässe statt, dass die Vereine ausgelastet sind und laut Bühler «einen Rückzieher machen mussten». Ansonsten sei die Zusammenarbeit und Unterstützung bei Anlässen sehr gut. So gebe es bereits Zusagen für künftige Bundesfeiern.

Schon vor ein paar Jahren konnte einmal keine Bundesfeier durchgeführt machen. Die Situation sei aussergewöhnlich, aber durchaus verständlich, meinte Bühler.

In der Dorfzeitung «Öpfublatt» vom Mai hatte die Gemeinde deshalb einen Aufruf publiziert zur Unterstützung des Vereins, welcher sich bereits für die Organisation der Bundesfeier zur Verfügung gestellt hatte. Leider sei diesem Aufruf lediglich eine Person gefolgt, weshalb die Bundesfeier in Grossaffoltern wegen des Personalengpassees in diesem Jahr nun abgesagt werden muss.

Bühler bedauert die Absage, da die Bundesfeier immer auch Gelegenheit biete, sich in guter Stimmung zu treffen und auszutauschen. Er sagt aber auch: «Allerdings ist es auch kein Weltuntergang.» So habe es Rückmeldungen gegeben, dass die Leute den Nationalfeiertag auch gerne einmal zu Hause verbringen oder etwas anderes unternehmen.

Der Gemeinderat gibt sich zuversichtlich, dass im Jahr 2024 wieder eine Bundesfeier in Grossaffoltern möglich sein kann.

(red ajour)