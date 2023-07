Bern: Stadtpräsident von Graffenried für Bürgermeister-Seminar in New York

Alec von Graffenried zieht es in den nächsten Tagen in die USA: Der Berner Stadtpräsident wird Mitte Juli in New York an einer viertägigen Führungsausbildung für Bürgermeister teilnehmen. Die Weiterbildungskosten werden nicht mit Steuergeldern bezahlt, sondern gehen zu Lasten jener Stiftung, die zum Seminar einlud. (chh) Zur ganzen Meldung.